الكشف عن سبب الحادث الذي أودى بحياة نائب أردني و6 من عائلته
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كشفت إدارة السير المركزية الأردنية عن سبب حادث السير الذي أودى بحياة النائب محمد العمامرة و7 آخرين، منهم 6 من أفراد أسرته، على الطريق الصحراوي.
وقالت الإدارة، اليوم الأحد، إن التحقيقات أظهرت أن سبب الحادث هو "تغيير مسرب مركبة النائب بشكل مفاجئ، إثر خلل في إطار المركبة".
وأضافت أنه "وفقا لتقرير لجنة التحقيق، فإن تغيير المسرب ناتج عن انسلاخ الإطار الخلفي الأيمن أثناء المسير، بدليل وجود علامات الإطار على سطح الطريق بشكل قوسي من اليمين باتجاه اليسار، نحو مسرب الشاحنة "الونش" على الاتجاه المقابل".
والمتوفون هم، بالإضافة إلى النائب، زوجته وعدد من أفراد أسرتهما، وأحد الأشخاص من ركاب الشاحنة التي وقع التصادم معها.
المصدر: الغد الأردني
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