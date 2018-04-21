"الدعوة السلفية": مسلسل أرطغرل التركي خطر لنشره فكر ابن عربي وتعظيمه لتركيا

قال الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية إن مسلسل ""صوت السلف"" التركي التاريخي يشكل خطرا كونه ينشر "فكر ابن عربي ويفخمه".

وأوضح برهامي ردا على فتوى له عبر الموقع الرسمي للدعوة السلفية "صوت السلف" إن: "الأخطر هو نشر فكر ابن عربي وتفخيمه، والناس لا تعرف عنه إلا مؤلفاته: "فصوص الحكم"، و"الفتوحات المكية"، وبعيدًا عن الشخص وحقيقته؛ فإن كتبه تضمنت عقيدة وحدة الوجود وتوابعها، وهي مناقضة للدين الإسلامي، بل لكل الرسالات السماوية بالإجماع".

وتابع إن "هناك خطرا آخر، وهو تعظيم القومية التركية؛ تمهيدًا لإظهارها كقيادةٍ للعالم الإسلامي، والذي لا شك فيه أن هذا الأمر وإن كان قد حدث في حقبة من الزمن ومن محاسنهم الكبيرة فتح القسطنطينية"؛ إلا أن البدع التي دبت في جسد هذه الدولة، والخرافة والعصبية التركية في قرونها الأخيرة أدت إلى أعظم مصيبة شهدتها دول العالم الإسلامي بسقوطها واحتلال بلاد المسلمين مِن قبل الغرب، ثم في النهاية بسقوط الخلافة وتبني العلمانية الرافضة للدين، ثم نشأة دولة إسرائيل".

المصدر: "صحف مصرية"