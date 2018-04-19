البنتاغون: ضرباتنا لم تغير الميزان الاستراتيجي في سوريا والروس تصرفوا باحترافية

أكد البنتاغون أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا لم تغير الميزان الاستراتيجي في البلاد، معتبرا أن تصرفات القوات الروسية خلال العملية "كانت محترفة".

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، الجنرال كينيت مكينزي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "لا أعتقد أننا نرى حاليا تغيرات في الميزان الاستراتيجي للنزاع بسبب هذه الضربات، ما قمنا به هو تلقين درسا للسلطات السورية مفاده أن تسميم النساء والأطفال بالغاز ممارسة سيئة".

وأشار مكينزي إلى أن القوات الغربية لم "تشعر بأي تهديد من قبل الروس أثناء تنفيذ هذه الضربة"، قائلا: "تصرفوا بصورة محترفة والتزموا بقواعد الملاحة... الروس لم يهددوا طراد دونالد كوك".

وفي وقت سابق من اليوم أفاد ماكينزي بأن العسكريين الأمريكيين والروس كانوا على اتصال دائم قبيل وخلال وبعد الضربات الأمريكية البريطانية الفرنسية على سوريا عبر "قنوات منع وقوع الاشتباك" العاملة بين الجانبين.

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شنت، يوم 14 أبريل، ضربات صاروخية على أهداف تابع للحكومة السورية قالت إنها تستخدم لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وأطلقت القوات الغربية المتحالفة أكثر من 103 صواريخ، وزعمت أنها أصابت أهدافها جميعا، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 71 صاروخا.

المصدر: نوفوستي

رفعت سليمان