 
مباشر

الأردن يوضح الموقف من إرسال قوات عربية إلى سوريا

أخبار العالم العربي

الأردن يوضح الموقف من إرسال قوات عربية إلى سوريا
Reuters Majed Jaber
الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k4rv

أكد الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن بلاده لا تتبنى مواقفا رسميا بناء على معلومات متداولة إعلاميا وذلك ردا على موضوع إحلال قوات عربية مكان القوات الأمريكية في سوريا.

إقرأ المزيد
عمّان وتل أبيب تعيدان التطبيع وسفير الأخيرة صار في الأردن

وأضاف المومني في تصريحات نقلتها الإذاعة الأردنية:" أن موقف الأردن من الأزمة السورية ما زال كما هو بالتركيز على الحل السياسي المبني على القرارات الأممية التي تضمن للشعب السوري وحدة أراضيه وسيادته والأمن والاستقرار لشعبه".

وقال أن عمان"لا تستبق التعليقات في هذا الشأن من خلال التداول الإعلامي عبر الصحف".

على صعيد آخر، وتعليقا على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن نقل سفارة بلاده إلى القدس خلال مايو المقبل. قال المومني إن الأردن يسعى للاستمرار بالتأكيد على الإجماع الدولي لبطلان هذا قرار، مضيفا "استمرار غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية يسبب الإحباط واليأس ويغذي التطرف في المنطقة".

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة