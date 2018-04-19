الأردن يوضح الموقف من إرسال قوات عربية إلى سوريا

أكد الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن بلاده لا تتبنى مواقفا رسميا بناء على معلومات متداولة إعلاميا وذلك ردا على موضوع إحلال قوات عربية مكان القوات الأمريكية في سوريا.

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وأضاف المومني في تصريحات نقلتها الإذاعة الأردنية:" أن موقف الأردن من الأزمة السورية ما زال كما هو بالتركيز على الحل السياسي المبني على القرارات الأممية التي تضمن للشعب السوري وحدة أراضيه وسيادته والأمن والاستقرار لشعبه".

وقال أن عمان"لا تستبق التعليقات في هذا الشأن من خلال التداول الإعلامي عبر الصحف".

على صعيد آخر، وتعليقا على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن نقل سفارة بلاده إلى القدس خلال مايو المقبل. قال المومني إن الأردن يسعى للاستمرار بالتأكيد على الإجماع الدولي لبطلان هذا قرار، مضيفا "استمرار غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية يسبب الإحباط واليأس ويغذي التطرف في المنطقة".

Best wishes to Prime Minister @Netanyahu and all of the people of Israel on the 70th Anniversary of your Great Independence. We have no better friends anywhere. Looking forward to moving our Embassy to Jerusalem next month! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 апреля 2018 г.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية