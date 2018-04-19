قطر تشتري منظومات دفاع جوي أمريكية بـ 2.5 مليار دولار

وقعت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الخميس، اتفاقية شراء منظومة دفاع جوي من شركة "Raytheon" الأمريكية في إطار صفقة تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار.

وأفادت الوزارة الدفاع القطرية، في بيان، بأن مراسم التوقيع جرت في مقر الملحقية العسكرية القطرية في العاصمة الأمريكية واشنطن، وشارك فيها قائد قوات الدفاع الجوي القطرية، اللواء الركن حمد بن مبارك الدواي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "Raytheon" الأمريكية، توم كينيدي.

القوات المسلحة القطرية توقع اتفاقية شراء منظومة دفاع جوي من شركة رايثيون الأمريكية #قطر#أمريكاpic.twitter.com/weD1d7nOqh — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) April 19, 2018

ولم تذكر الوزارة نوع منظومات الدفاع الجوي، التي اشترتها قطر من الشركة الأمريكية، كما لم توضح قيمة الصفقة، إلا أن قناة "الجزيرة" القطرية أوردت أنها تبلغ 2.5 مليار دولار.

ونقلت القناة عن يوسف الكواري، الملحق العسكري القطري في واشنطن، قوله إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، الذي من ضمنه مجال الدفاع الجوي.

وجاء إبرام هذا الاتفاق بالتزامن مع زيارة وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد العطية، إلى الولايات المتحدة، الذي وصل أمس إلى واشنطن والتقى وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس.

وتعتبر شركة "Raytheon أكبر منتج في العالم للصواريخ الموجهة، وتركز على تصنيع الأسلحة والإلكترونيات التجارية، وهي معروفة بإنتاج منظومات "MIM-104 Patriot" الصاروخية للدفاع الجوي من نوع أرض - جو، وتستعملها الولايات المتحدة وبعض حلفائها.

Reuters Murad Sezer

وشهدت العلاقات القطرية الأمريكية تقاربا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث وقّع الجانبان 3 مذكرات تفاهم لترسيخ الحوار، ووثيقة مشتركة للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، ومذكرة تفاهم لمكافحة الاتجار بالبشر.

وفي يونيو الماضي أبرمت قطر والولايات المتحدة اتفاقية شراء طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "F-15" بتكلفة مبدئية تبلغ 12 مليار دولار.

المصدر: وزارة الدفاع القطرية + الجزيرة

رفعت سليمان