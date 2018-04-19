جريمة بشعة سببها التنقيب عن الآثار في مصر
Reuters
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عمدت مجموعة من الباحثين عن الآثار في مصر إلى دفن زميلهم في حفرة بعد وفاته، وذلك خوفا من افتضاح أمرهم.
وكشفت مصادر أمنية في المنيا، جنوب القاهرة أنها تلقت بلاغا من أحد سكان القرية، وبعد تنقلها إلى المكان تبين قيام أفراد بأعمال حفر غير شرعية للبحث عن الآثار في أحد المنازل، وأثناء الحفر بعمق 5 أمتار، وانهارت جدران الحفرة على أحدهم ما أدى إلى وفاته، وقام العمال وأصحاب المنزل بإلقاء باقي مخلفات الحفر على الضحية لإخفاء جريمتهم.
وهذه الحادثة ليست الأولى، فقد سبق أن لقي أشخاص مصرعهم في حوادث من هذا النوع، كما تقوم الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على أشخاص بين الفترة والأخرى بسبب تنقيبهم عن الآثار أو الاتجار فيها.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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