الناظوري: محاولة اغتيالي تهدف لثنيي عن مكافحة الإرهاب

اعتبر عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب في طبرق (شرق)، أن محاولة اغتياله تهدف لثنيه "عن مكافحة الإرهاب في مدينة درنة".

وقال الناظوري، في تصريح بثه مكتبه الإعلامي على صفحته بموقع "فيسبوك"، بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال بمدينة بنغازي (شرقي ليبيا)، إن الهدف من محاولة اغتياله هذه هو إظهار أن قيادة قوات حفتر "مفككة"، وإن هناك "خلافات" بين قادتها.

ونفى وجود مثل هذه الخلافات (حول من يخلف حفتر على رأس قواته)، قائلا إن "ذلك عكس الحقيقة".

وتوقع الناظوري، عودة حفتر، إلى البلاد خلال يوم أو يومين، دون مزيد من التفاصيل.

وقبل ثلاثة أيام، أعطى الناظوري، أوامره لاقتحام مدينة درنة، الخاضعة لسيطرة "مجلس شورى مجاهدي درنة".

وأعلنت الغرفة الأمنية المركزية ببنغازي حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمدينة، وطالبت كل الوحدات الأمنية العسكرية بعدم مغادرة مقرات العمل.

وتأتي محاولة اغتيال الناظوري بتفجير سيارة مفخخة، وسط تضارب الأنباء، حول صحة حفتر، الذي يخضع للعلاج في فرنسا.

وقد ذكر موقع قناة "فرانس 24"، الأربعاء الماضي، أنه تم نقل حفتر لتلقي العلاج في فرنسا، بعد أن فقد وعيه أثناء وجوده في العاصمة الأردنية عمان.

ومنذ مطلع أبريل الجاري، لم يظهر حفتر علنا، حين أعلن قرب ما أسماه "تحرير مدينة درنة (شرق)"، من سيطرة قوات "مجلس شورى مجاهدي درنة"، وذلك عبر مقطع مصور بث من مشارف المدينة.

المصدر: وكالات

نادر همامي