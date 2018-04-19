مقطع فيديو يكشف امتلاك سوريا سلاحا روسيا حديثا مضادا للجو!

قال موقع إخباري روسي إن خبراء متخصصين اكتشفوا وجود أسلحة روسية حديثة لدى قوات الدفاع الجوي السورية.

حصل ذلك أثناء متابعتهم شريط فيديو أعده الجيش السوري مؤخرا بمناسبة تصديه للهجوم الصاروخي الثلاثي، الأمريكي - البريطاني - الفرنسي.

ويقول الموقع إن الخبراء العسكريين لاحظوا في مشاهد مقطع فيديو مدته 3:45 دقيقة وحدة من البطارية الصاروخية المدفعية طراز "بانتسر أس -1"، إضافة إلى رؤية محطة كشف عن الأهداف الجوية حديثة للغاية.

إلا أن الخبراء العسكريين لفتوا إلى أن المفاجأة هي عرض وحدة الإطلاق "القوس" التي تستخدم صواريخ منظومة إيغل"الإبرة".

وأشار الموقع الروسي إلى أن دمشق لا تخفي امتلاكها لمثل هذه الطرازات من الأسلحة الحديثة، إلا أن مقطع الفيديو الذي أكد ذلك لم يظهر إلا الآن.

تجدر الإشارة إلى أن وحدة إطلاق الصواريخ طراز "القوس" تمتاز بقدرتها على تأمين كثافة نيران تزيد من إمكانية إصابة مختلف الأهداف الجوية المعادية.

المصدر:rusdialog

محمد الطاهر