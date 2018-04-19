فيديو "طفل دوما الكيميائي" إلى مجلس الأمن

أفاد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن التقرير المصور حول طفل مدينة دوما الذي زُعم أنه تعرض لهجوم كيميائي سيعرض على ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي.

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وقال نيبينزيا في حديث لقناة "روسيا 1" اليوم الخميس: "يتوفر لدينا هذا التقرير المصور، مع العناوين الفرعية. سنقوم بتوزيعه على الدول الأعضاء في مجلس الأمن والصحفيين، كما سنجد إمكانية لعرضه في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن".

وعرضت قناة "روسيا 24" في وقت سابق حديثا للطفل الذي شارك في تصوير التمثيلية حول عواقب الهجوم الكيميائي الذي يزعم الغرب أن القوات الحكومية السورية قامت به في مدينة دوما بريف دمشق.

وأفادت القناة بأن الطفل البالغ من العمر 11 عاما، شارك في 7 أبريل الجاري في تصوير التمثيلية التي نشرتها منظمة "الخوذ البيضاء". وقال أب الطفل إن "المسلحين أعطوهم (الأطفال) التمر والبسكويت" مقابل المشاركة في التصوير، مشيرا إلى أن الحالة الصحية لابنه جيدة، وإنه "لم يحصل هناك أي هجوم كيميائي".

وكانت منظمة "الخوذ البيضاء" أعلنت أن القوات الحكومية استخدمت في 7 أبريل الجاري الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية. من جهته أجرى مركز المصالحة الروسي في 9 أبريل فحصا في دوما ولم يجد أي آثار لاستخدام الكيميائي هناك. وفي 14 أبريل قامت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بضربة صاروخية على مواقع البنية التحتية العسكرية والمدنية في سوريا، معلنة أن أعمالها هذه تعد "ردا على استخدام الكيميائي" في دوما.

المصدر: تاس

أولغا رودكوفسكايا