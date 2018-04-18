الجيش الإسرائيلي: ضبط شاحنة تحمل متفجرات في الضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي، إنه ضبط شاحنة نقل بضائع، تحمل 10 عبوات متفجرة، عند حاجز أم الريحان غربي جنين في الضفة الغربية.

ونقلت مراسلة RT في القدس، عن الجيش الإسرائيلي تصريحات أن فلسطينيين خططوا لإدخال المتفجرات داخل شاحنة لنقل الخضروات بغرض تفجيرها في أهداف إسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في تغريدة: "أحبطنا هجوما كبيرا كان سينفذ في عيد الاستقلال (النكبة الفلسطينية) سنلاحق من خططوا لإيذاء عطلتنا.. لن ينعموا بالراحة ليلا أو نهارا حتى نقبض عليهم ".

ويوافق تاريخ تأسيس إسرائيل "يوم النكبة" عند الفلسطينيين بتهجير مئات الآلاف منهم عام 1948.

المصدر: RT