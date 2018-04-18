بغداد تنفي سيطرة "داعش" على قرية بجانب الموصل
Reuters /Ari Jalal
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نفى مركز الإعلام الأمني العراقي ما تناقلته وسائل إعلام عن سقوط قرية بالقرب من مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال المركز في بيان اليوم الأربعاء: "ما نشرته إحدى القنوات الفضائية عن سقوط قرية علم لوك في الموصل بيد عصابات داعش الإرهابية، عار عن الصحة"، داعيا وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة والحذر قبل نشر المعلومات ومعرفة الحقيقة من الجهات الرسمية.
يشار إلى أن عددا من وسائل الإعلام تناقلت اليوم خبرا يفيد بأن تنظيم "داعش" سيطر على "علم لوك" قرب الموصل بعد اشتباكات دارت مع القوات الأمنية العراقية.
المصدر: "السومرية"
علي الخطايبة
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