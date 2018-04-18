مراسلتنا: مجموعات الجيش السوري المتواجدة في الميادين تنفي تعرضها لأي هجوم

نفت فصائل الجيش السوري في مدينة الميادين التابعة لمحافظة دير الزور شن تنظيم "داعش" أي هجوم عليها.

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وقال عسكريون من القوات الحكومية في الميادين لمراسلتنا في سوريا إن المدينة، الواقعة في الجانب الغربي لنهر الفرات، لم تتعرض لأي هجوم.

ويأتي هذا النفي لما تداولته سابقا وسائل إعلام عربية من تنفيذ "داعش" هجوما واسعا على عناصر الجيش السوري في الميادين أسفر عن مقتل 18 عسكريا من القوات الحكومية.

جدير بالذكر أن هذا النبأ ورد بعد أن ذكر التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة أنه رصد نشاطا كثيفا من التنظيم الإرهابي في الجانب غربي لنهر الفرات.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد رايان ديلون: "داعش بدأ بتنشيط وتيرة هجماته على القوات التي تدعم النظام السوري" في المنطقة.

المصدر: RT

رفعت سليمان