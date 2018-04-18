بوتين وكورتز مستعدان للمساهمة في استئناف المفاوضات السورية برعاية أممية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز في اتصال هاتفي بينهما، استعدادهما للمساهمة في استئناف المفاوضات السورية – السورية برعاية الأمم المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين في أعقاب المكالمة الهاتفية، اليوم الأربعاء، أن الجانبين بحثا "الأوضاع في سوريا التي تفاقمت بنتيجة توجيه الضربات الصاروخية التي وجهتها الولايات المتحدة وحلفاؤها".

وأضاف الكرملين أنه "جرى التأكيد على ضرورة عاجلة لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان سوريا والاستعداد للمساهمة في استئناف المفاوضات السورية – السورية برعاية الأمم المتحدة".

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وسبق لسيباستيان كورتز أن كتب في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن "روسيا دولة عظمى ولاعب هام في سوريا، ولذلك يجب أن تشارك في الجهود الحيوية لتسوية النزاع".

وأضاف أنه أجرى مكالمة مع الرئيس بوتين حول سوريا، بحث خلالها " الخطوات المحتملة لتعزيز الثقة فيما يخص خفض التصعيد والمبادرات الدبلوماسية لتسوية النزاع".

وجدد المستشار النمساوي التأكيد على استعداد بلاده لاستضافة مفاوضات التسوية السورية.

المصدر: موقع الكرملين، وكالات

أنطون زوييف