الخارجية الأمريكية: لا نسعى للمواجهة مع روسيا في سوريا لكننا مستعدون لاستخدام القوة حال تطلب الأمر

أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تسعى للمواجهة مع روسيا في سوريا، إلا أنها مستعدة لاستخدام القوة حال تطلب الوضع ذلك.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، ويس ميتشيل، في بيان صحفي نصر تمهيدا لجلسة استماع للجنة الخارجية في مجلس النواب التابع للكونغرس الأمريكي: "إننا لا نسعى للمواجهة، لكن لا شك في أن قواتنا المسلحة ستستخدم قوة في نطاق متكافئ وضروري للدفاع عن نفسها خلال مشاركتها في العمليات ضد تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".

وعلى صعيد متصل، اعتبر ميتشيل في بيانه أن روسيا لا تشارك أي أهداف استراتيجية للولايات المتحدة على الأرض السورية، متهما موسكو بأنها تسعى بالدرجة الأولى "للحفاظ على وجودها في سوريا للاستفادة منها كموطئ قدم لتعزيز تأثيرها على تطورات الأحداث اللاحقة في سوريا نفسها وكذلك في العراق وكل منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط".

المصدر: تاس

رفعت سليمان