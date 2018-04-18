العراق.. 212 حكما بالإعدام على مدانين بالإرهاب

قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي عبد الستار بيرقدار، إن إحصائيات محاكم الجنايات تبين أن عدد المدانين بالإرهاب 815، بينهم 212 حكموا بالإعدام و150 بالسجن المؤبد.

وأضاف: "محكمة الجنايات في استئناف نينوى الاتحادية أعلنت عن أعداد دعاواها المحسومة والأحكام الصادرة فيها منذ التحرير وعودة الحياة في الموصل. النسبة الأعظم من هذه الأحكام طالت عناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف: "المحكمة أصدرت أيضا أحكاما مختلفة منها 341 حكما بالحبس المؤقت و112 حكما بالإفراج لمن لم تثبت إدانتهم".

وفي الأمس صرح بيرقدار لوسائل إعلام محلية، بأن رئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية القاضي سالم بدران، وجه بضرورة المعالجات السريعة لإنجاز قضايا الموقوفين وإخلاء سبيل المتهمين ممن يجوز لهم ذلك بكفالة، وممن أمضوا مدة طويلة في التوقيف.

المصدر: موقع "مجلس القضاء الأعلى العراقي"

علي الخطايبة