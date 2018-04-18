الملك سلمان يبحث نبذ العنف مع رئيس المجلس البابوي

التقى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الأربعاء، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان الكاردينال جان لويس توران، وبحثا دور رجال الدين في نبذ العنف والتطرف.

وذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية، أنه جرى خلال اللقاء تأكيد الطرفين على أهمية دور أتباع الأديان والثقافات في نبذ العنف والتطرف والإرهاب، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

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المصدر: واس