خامنئي: الحرب المخابراتية تقتضي الحذر واليقظة

أكد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي أن بلاده تخوض حربا واسعة ومعقدة تتدخل فيها أنظمة استخباراتية، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة عجزت عن تحقيق أهدافها رغم الطاقات التي بحوزتها.

وقال خامنئي خلال اجتماع أمني: "إيران تخوض اليوم حربا كبيرة ومعقدة ضد جبهة كبيرة وقوية، أحد أطرافها الجمهورية الإسلامية والطرف الآخر هو جبهة كبيرة وقوية من الأعداء".

وأضاف أن "الأنظمة الاستخباراتية للطرف المقابل هو المحور الرئيسي في هذه المعركة، مشيرا إلى أن أنظمة الأعداء الاستخباراتية ورغم كثرة الإمكانيات والقدرات المتاحة لها، إلا أنها لم تستطع أن تفعل أي شيء يذكر" يضر بإيران، موضحا أن الحرب المخابراتية تحتاج إلى اليقظة وتوخي الحذر.

وأشار إلى أبعاد هذه الحرب المخابراتية، وقال: " في هذه الحرب هناك الكثير من الأساليب مثل "التغلغل وسرقة المعلومات وتغيير محاسبات صناع القرار وتغيير معتقدات الشعوب وخلق الأزمات الاقتصادية والتوترات الأمنية".

المصدر: مهر للأنباء

نتاليا عبدالله