عودة 500 نازح إلى بيت جن السورية من الجنوب اللبناني

بدأ حوالي 500 نازح سوري مغادرة منطقة شبعا جنوبي لبنان عبر طريق "مجدل عنجر" باتجاه الحدود السورية اللبنانية تمهيدا لعودتهم إلى قراهم بيت جن ومزرعة بيت جن في ريف دمشق.

ونقل موقع "ليبانون ديبت" أنه تم عبور 15 باصا سوريا قادمين من الداخل السوري، نقطة المصنع الحدودية باتجاه منطقة شبعا لنقل النازحين السوريين بموافقة من الحكومة اللبنانية.

وأكدت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حوالي 500 نازح سوري سيغادرون شبعا جنوبي لبنان ويعودون إلى ديارهم في بيت جن جنوب غربي دمشق.

وجاء في بيان المفوضية أنها على علم بحركة العودة الوشيكة لحوالي 500 سوري من شبعا، وأضافت أن فرق المفوضية ناقشت مع اللاجئين والسلطات المعنية لتقييم مطالب اللاجئين والظروف التي ستتم فيها هذه العودة.

وأوضحت أنها لا تشارك في تنظيم هذه العودة أو غيرها في هذه المرحلة، نظرا للوضع الإنساني والأمني في سوريا.

وأشارت إلى أنها، تحترم القرارات الفردية للاجئين بالعودة إلى بلدهم، عندما يتخذونها دون ضغوط، وبعد تقييم المعلومات المتاحة بعناية.

نازحون سوريون عند الطرف الجنوبي لبلدة #شبعا بُعيد وصول الحافلات من طريق المصنع - راشيا - عين عطا - شبعا والتي اقلتهم الى قراهم في المقلب الشرقي ل #جبل_الشيخ نحو بلدتي بيت جن ومزرعة بيت جن. وبلغ عدد الذين قرروا العودة طوعيا 499 نازحا من مختلف الاعمار. pic.twitter.com/Mm2KAzO8hq — Jaras Scoop FM (@jarasscoop) 18 апреля 2018 г.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله