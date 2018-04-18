الجيش المصري يعلن مقتل "أمير داعش" بوسط ⁧‫سيناء

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي، اليوم الثلاثاء، مقتل الإرهابي ناصر أبو زقول أمير تنظيم داعش الإرهابي بوسط ⁧‫سيناء.

وقال الرفاعي في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "قامت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بمداهمة عدد من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء، وأسفرت عملية المداهمة عن القضاء على ناصر أبو زقول، أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء وذلك بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران".

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وأشار الرفاعي إلى أن القوات المصرية عثرت بحوزه زعيم التنظيم على بندقية آلية، وقنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الذخائر و6 مخازن للرصاص وجهاز اتصال لاسلكي.

المصدر: صفحة المتحدث العسكري المصري

أحمد باديان