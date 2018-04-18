إيطاليا تقاوم "شيخوختها" بالدماء المغربية!

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن السلطات الإيطالية تحارب شيخوخة المجتمع الإيطالي بتجنيس آلاف الشبان المغاربة.

وأوضح موقع إخباري مغربي أن إحصاءات جديدة صدرت عن وزارة الداخلية الإيطالية أفادت بأن "عدد الأشخاص الذين منحتهم إيطاليا الجنسية الإيطالية سنة 2016، بلغ 201.500، من أصل حوالي مليون أجنبي حصلوا على جنسية بلدان الاتحاد الأوربي في نفس السنة".

وأوضح المصدر أن المغاربة احتلوا المرتبة الثانية بعد ألبانيا في قائمة الأجانب الحاصلين على الجنسية الإيطالية، حيث تم تجنيس 35212 مغربيا، فيما تجاوزهم الألبان بفارق 1700 شخص فقط، وحل الرومانيون والهولنديون في المرتبة الثالثة والرابعة.

وخلص موقع "اليوم 24" إلى أن إيطاليا تسعى إلى "تشبيب" مجتمعها الذي يعاني من ارتفاع نسبة الشيخوخة، عبر "تجنيس آلاف المهاجرين من المغاربة وغيرهم".

ولفت المصدر إلى أن "نسبة الشبان في المجنسين الجدد 57 في المائة، فمن أصل ما يزيد بقليل عن 200 ألف مجنس، 116 ألف منهم لم يتجاوزوا بعد 34 سنة".

وبشأن التوزيع بحسب الجنس للأشخاص المجنسين، أفاد بأن 98328 من الإيطاليين الجدد هم من النساء، مقابل 103263 رجلا.

يذكر أن إيطاليا تحتل المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية الأكثر منحاً لجنسيتها للمهاجرين، تليها إسبانيا التي منحت جنسيتها إلى ما مجموعه 150900 شخص عام 2016، فيما تحتل بريطانيا المرتبة الثالثة بعدد 149372 شخصا.

المصدر:اليوم 24

محمد الطاهر