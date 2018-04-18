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طهران: الأزمة السورية أشعلت مرحلة جديدة من الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن

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طهران: الأزمة السورية أشعلت مرحلة جديدة من الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن
تسنيم
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اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني أن الأجواء السياسية بين واشنطن وموسكو تنمّ عن حرب باردة بين الجانبين فتحت الأزمة السورية مرحلة جديدة منها.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي علاء الدّين بروجردي في تصريح صحفي أمس الثلاثاء، معلقا على تبعات الهجوم الصّاروخي الغربي على سوريا مؤخرا: "الحرب الباردة بدأت منذ فترة بين أمريكا وروسيا، وخصوصا بعد الحوادث الأخيرة وقيام الولايات المتحدة بفرض العقوبات على روسيا، لذا فإن الحرب الباردة مسيطرة على الأجواء السياسية الحاكمة بين البلدين".

وأضاف بروجردي أن الأحداث السورية كذلك تشكل مرحلة جديدة من مراحل الحرب الباردة بين روسيا والولايات المتحدة.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أنّه إذا أرادت واشنطن الاستمرار في هذه اللعبة، فهي ستواجه ردود أفعال تلحق الضرر بها وبأمن المنطقة.

المصدر: تسنيم 

نتاليا عبدالله 

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