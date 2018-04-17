سبسبي: العدوان على سوريا عمق الخلافات داخل المجتمع الغربي

قال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي زياد سبسبي في حوار مع برنامج بانوراما على شاشة RT إن "العدوان على سوريا، عمق من الخلافات السياسية داخل المجتمع الغربي.

وأضاف سبسبي في الحوار، أن الضربة على دولة مستقلة ذات سيادة عمقت الخلافات السياسية في إنجلترا وفي فرنسا وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم رأينا كيف استطاع رئيس حزب العمال المعارض في جلسة البرلمان البريطاني، أن يوجه تهم مباشرة لرئيسة الوزراء ماي تيريز، واتهمها بتجاوز صلاحياتها، وقلة من أيدوا هذه الضربة من الناحية السياسية أو اعتبروها تخدم المصالح الأمنية والقومية لبريطانيا".

المصدر: RT