الحوثيون يستهدفون مواقع التحالف العربي بطائرات مسيرة

أكد موقع قناة "المسيرة" اليمني، أن الحوثيين شنوا هجوما على مواقع تابعة للتحالف العربي، في الساحل الغربي في حافظة تعز اليمنية، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.

ونقل موقع القناة الناطقة باسم جماعة الحوثي، عن مصدر عسكري قوله: "العملية المشتركة للقوة الصاروخية وسلاح الجو التابعين للجيش واللجان الشعبية استهدفت الغزاة والمرتزقة في المخا وموشج في جبهة الساحل الغربي".

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وأشار المصدر إلى أن "القوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير نفذا في فبراير الماضي عملية مشتركة استهدفت مركز قيادة القوات الإماراتية في محافظة مأرب".

وأكد مصدر عسكري حينها أن "العملية استهدفت مبنى القيادة الإماراتية ومنظومة الدفاعات الجوية للقوى الغازية (باك3).. العملية الهجومية ضمت سربا من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، كما تمكنت من تدمير مركز قيادة القوات الإماراتية الغازية ومنظومة الدفاعات الجوية (باك3)".

المصدر: قناة المسيرة