لماذا أجرت السعودية تدريبات "درع الخليج" في المنطقة الشرقية؟

كشف اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية سابقًا في مصر، عن الرسالة التي وجههتها القوات المصرية والسعودية للدول المجاورة خلال تدريب "درع الخليج".

وأوضح الخبير المصري أن التدريب المشترك كشف عن قوة التحالف العربي ضد التهديدات، مشيرًا إلى أن مصر لديها خبرات قتالية عالية أكثر من أي دولة في المنطقة.

وأضاف "الغباري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الثلاثاء، أن إقامة التدريب المشترك في منطقة شرق السعودية رسالة للدول الإقليمية المجاورة، أننا لدينا قوات عسكرية بقدرة عالية، وتعاون مشترك بين الدول العربية لتحقيق الأمن القومي العربي ضد أي تهديدات تهدد المنطقة.

المصدر: "صحف مصرية"