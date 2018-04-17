روسيا تدعو الدول التي ضربت سوريا لوقف التدخل في عمل المنظمات الدولية على التحقيق في كيميائي دوما

دعت روسيا كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى وقف التدخل في عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمؤسسات الدولية الأخرى التي تعمل على التحقيق في الهجوم المزعوم بمدينة دوما.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء ردا على اتهامات فرنسا لروسيا وسوريا بعرقلة دخول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مدينة دوما السورية: "إن موقف الخارجية الفرنسية يثير اندهشا كبيرا، لأن روسيا، أولا، هي من دعا لإجراء التحقيق من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أسرع وقت ممكن، وثانيا عرضت روسيا، على الرغم من أنها ليست جهة منظمة لهذه الزيارة، كل أنواع المساعدة لإتمامها، وها قد وصل المحققون إلى دوما".

وأضافت زاخاروفا: "ثالثا، واجه وصول المحققين إلى دوما صعوبات بسبب الوجود المستمر للمسلحين في المدينة، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة للحصول على ضمانات إضافية لأمنهم".

وأردفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "ورابعا، ليس مفهوما لماذا تتحدث الخارجية الفرنسية نيابة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمحققين، إنهم لو واجهوا أي مشاكل ليصدروا بأنفسهم تصريحات أو بيانات مناسبة حول هذا الأمر".

وتابعت زاخاروفا مشددة: "ندعو الدول الغربية، التي شاركت في القصف غير القانوني لسوريا، إلى وقف التلاعب بالرأي العام والتدخل في عمل المنظمات الدولية".

المصدر: وكالات

رفعت سليمان