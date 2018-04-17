الجيش السوري يحشد لتطهير جنوبي دمشق من داعش والنصرة

حشد الجيش السوري تعزيزات كبيرة جنوبي دمشق لشن عملية عسكرية في مخيم اليرموك والحجر الأسود والجزء الجنوبي من حي التضامن لإنهاء وجود داعش والنصرة هناك..

وذكر ناشطون أن التعزيزات العسكرية وصلت وانتشرت عند "دوار البطيخة" في المدخل الشمالي الشرقي لمخيم اليرموك.

وأكدوا أن فصائل فلسطينية ستشارك إلى جانب الجيش السوري في تحرير المخيم، حيث استقدم لواء القدس الفلسطيني عشرات عناصره من حلب، للمشاركة في الهجوم.

وينتشر حاليا نحو 4000 مقاتل من داعش في مخيم اليرموك والحجر الأسود، ويسيطر التنظيم على معظم مناطق المخيم فيما يسيطر نحو 135 مقاتلا من النصرة على مساحة صغيرة تمتد من المشروع إلى ساحة الريجة.

من جهة أخرى تداولت مواقع معارضة نبأ هروب "قاضيين شرعيين" من التنظيم وهما أبو حمزة الأفغاني، وشقيقه أبو عمار الأفغاني، إضافة إلى المدعو خالد منصور أحد قادة التنظيم في المخيم.

وفي ضوء التحضر للعملية، تعرضت أماكن سيطرة داعش حسب نشطاء لنحو 40 قذيفة وصاروخا أطلقها الجيش.

وعلى صعيد متصل، قال نشطاء إنه تم الاتفاق على التسوية برعاية روسية، بين الحكومة وفصائل معارضة تسيطر على جيوب في جنوب دمشق وعلى بلدات يلدا وبيت سحم وببيلا، في الريف الجنوبي لدمشق.

وينص الاتفاق حسب مواقع معارضة على انسحاب كل من يرفض الاتفاق من الفصائل نحو وجهتين، ليتجه مقاتلو فصيل "أبابيل حوران" نحو درعا في الجنوب السوري، وبقية الفصائل وهي "أحرار الشام" و"لواء شام الرسول" و"جيش الإسلام" نحو الشمال السوري.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله