الملك سلمان يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة

بحث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دور الأمم المتحدة بمختلف منظماتها في سبيل دعم كل الجهود الهادفة للاستقرار والأمن الدولي.

وأوضحت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن الملك سلمان استقبل غوتيريش في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، مشيرة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة عبر "عن شكره وتقديره" للعاهل السعودي" لما تقدمه المملكة من مساهمات إنسانية في العالم، ودعمها الكبير وتمويلها خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن".

وتخوض السعودية حملة عسكرية كبيرة في اليمن، الذي يشهد منذ سبتمبر 2014، نزاعا مسلحا بين قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ مارس من العام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة، وقوات الحوثيين، التي كانت متحالفة مع أنصار الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، الذي قتل في ديسمبر الماضي جراء نزاع مسلح اندلع بين الطرفين الشريكين في العاصمة صنعاء.

وفي 3 أبريل الجاري عقدت الأمم المتحدة مؤتمرا كبيرا لدعم جهود تطبيع الأوضاع الإنسانية في اليمن تعهدت خلاله السعودية والإمارات بتخصيص 930 مليون دولار لهذا الهدف.

ووصف غوتيريش خلال المؤتمر الوضع في هذه البلاد بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

المصدر: واس + وكالات

رفعت سليمان