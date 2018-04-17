البطريرك كيريل والبابا فرانسيس يدعوان زعماء العالم لتجاوز الخلافات حول سوريا

دعا بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل وبابا الفاتيكان فرانسيس ورعاة الكنائس الأرثوذكسية في الشرق الأوسط قادة العالم إلى تجاوز الخلافات بشأن سوريا.

وجاء في البيان المشترك لرعاة الكنائس المسيحية أن "الأعمال القتالية المستمرة في الشرق الأوسط، والتي تسببت في السنوات الأخيرة بالكثير من المعاناة وحصدت أرواح آلاف الأشخاص وهجّرت الملايين، تهدد اليوم بالتحوّل إلى نزاع عالمي".

وأشار رعاة الكنائس إلى أن "العالم اقترب من خط خطر، ألا وهو انهيار العلاقات الدولية والتعاون"، وتوجهوا إلى قادة العالم بالدعوة إلى "إدراك مسؤوليتهم أمام شعوبهم وأمام البشرية والرب. ونتوجه كذلك إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن الدولي... بطلب أن يتجاوزوا الخلافات ويعملوا معا في سبيل السلام في العالم بأسره".

ودعا رعاة الكنائس الزعماء السياسيين إلى تفادي تصعيد التوتر والمجابهة، وإلى السير في طريق الحوار.

وذكر رئيس قسم العلاقات الخارجية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية المطران إيلاريون أن البيان المشترك صدر في أعقاب اتصال هاتفي بين البطريرك كيريل والبابا فرانسيس، وأيدته كل من بطريركية الإسكندرية وبطريركية أنطاكيا وسائر المشرق وكنيسة القدس وغيرها من الكنائس الأرثوذكسية الشرقية.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف