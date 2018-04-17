باريس تطالب دمشق بمنح الخبراء الدوليين كامل الصلاحيات وإتاحة دخولهم الفوري إلى دوما

طالبت الخارجية الفرنسية الحكومة السورية بالسماح لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالدخول الفوري إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية وإعطائهم الصلاحيات الكاملة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء: "حتى اليوم لا تزال روسيا وسوريا ترفضان السماح للمفتشين بالوصول إلى موقع الهجوم .. نطالب حكومة دمشق بالسماح لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالدخول الفوري إلى مدينة دوما وإعطائهم كل الصلاحيات".

وأضافت أنه "من المرجح جدا أن يكون الدليل قد اختفى من موقع الهجوم المحتمل بالغاز السام في السابع من الشهر الحالي في دوما".

المصدر: رويترز

نتاليا عبدالله