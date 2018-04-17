بوتين وميركل مستعدان لدعم التسوية السياسية في سوريا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن استعدادهما لدعم استئناف الجهود السياسية الدبلوماسية من أجل التسوية السورية، بما في ذلك في صيغتي جنيف وأستانا.

وقال الكرملين في بيان إن بوتين وميركل اتفقا خلال مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء، على مواصلة الاتصالات الثنائية بهذا الخصوص.

وأضاف البيان، أن الرئيس الروسي شدد من جديد على أن "تصرفات مجموعة من الدول الغربية، التي شنت عدوانا على سوريا، تمثل تناقضا صارخا لأحكام القانون الدولي، وألحقت ضررا ملموسا بعملية التسوية السلمية للأزمة السورية".

ووفقا للبيان، فإنه تم التأكيد أيضا على أهمية إجراء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المتواجدة في سوريا حاليا، "تحقيقا دقيقا وموضوعيا بهجوم دوما الكيميائي".

إقرأ المزيد

وكانت ميركل قد أيدت القصف الصاروخي الذي استهدفت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا سوريا السبت الماضي، معتبرة أن الضربة كانت "إيجابية".

المصدر: وكالات

متري سعيد