مراسلتنا: "جيش الإسلام" يبدأ بتسليم أسلحته الثقيلة والمتوسطة في الضمير

أفادت مراسلتنا ببدء تسليم عناصر "جيش الإسلام" أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة تمهيدا لسريان اتفاق يقضي بخروج نحو 1000مسلح من مدينة الضمير في القلمون الشرقي إلى جرابلس شمالي سوريا.

وذكرت مراسلتنا أن الاتفاق الذي تم برعاية روسية بين الجيش السوري ومسلحي "جيش الإسلام"، يقضي بخروج 1000 مسلح باتجاه جرابلس.

#سوريا

- بدء تسليم السلاح الثقيل والمتوسط ضمن تنفيذ بنود الاتفاق في مدينة الضمير بريف دمشق.

- الاتفاق ينص على خروج حوالي١٠٠٠ إرهابي من "جيش الإسلام" الى جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي.

-٦٠ مسلحاً من مدينة الضمير بدأوا بتسوية أوضاعهم وتسليم سلاحهم.#الاعلام_الحربي_المركزي — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) 17 апреля 2018 г.

كما يتضمن الاتفاق تسوية أوضاع 60 مسلحا من الذين يرغبون بالبقاء في المدينة وتسليم سلاحهم بالكامل.

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وكانت فصائل معارضة مسلحة قد أعلنت مؤخرا عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي لمغادرة بلدة الضمير، وأن الاتفاق جاء في سبيل تجنب التصعيد والحفاظ على أرواح أكثر من 100 ألف مدني.

وتعتبر منطقة القلمون الشرقي آخر معاقل المعارضة المسلحة في ريف دمشق، حيث تسيطر عليها فصائل من قوات "أحمد العبدو" و"جيش الإسلام" و"أحرار الشام"، وتسعى دمشق لعقد اتفاقات مصالحة في المنطقة مع جميع الزمر المسلحة وتسوية أوضاع المنتمين إليها.

المصدر: RT