 
مباشر

مراسلتنا: "جيش الإسلام" يبدأ بتسليم أسلحته الثقيلة والمتوسطة في الضمير

أخبار العالم العربي

مراسلتنا:
تويتر
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k4e3

أفادت مراسلتنا ببدء تسليم عناصر "جيش الإسلام" أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة تمهيدا لسريان اتفاق يقضي بخروج نحو 1000مسلح من مدينة الضمير في القلمون الشرقي إلى جرابلس شمالي سوريا.

وذكرت مراسلتنا أن الاتفاق الذي تم برعاية روسية بين الجيش السوري ومسلحي "جيش الإسلام"، يقضي بخروج 1000 مسلح باتجاه جرابلس.

كما يتضمن الاتفاق تسوية أوضاع 60 مسلحا من الذين يرغبون بالبقاء في المدينة وتسليم سلاحهم بالكامل.

إقرأ المزيد
أرشيف المعارضة تعلن عن اتفاق مصالحة في الضمير بريف دمشق

وكانت فصائل معارضة مسلحة قد أعلنت مؤخرا عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي لمغادرة بلدة الضمير، وأن الاتفاق جاء في سبيل تجنب التصعيد والحفاظ على أرواح أكثر من 100 ألف مدني.

وتعتبر منطقة القلمون الشرقي آخر معاقل المعارضة المسلحة في ريف دمشق، حيث تسيطر عليها فصائل من قوات "أحمد العبدو" و"جيش الإسلام" و"أحرار الشام"، وتسعى دمشق لعقد اتفاقات مصالحة في المنطقة مع جميع الزمر المسلحة وتسوية أوضاع المنتمين إليها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة