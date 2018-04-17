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قيادي في القوات الرديفة: سوريا لم تتعرض لأي هجوم صاروخي اليوم

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قيادي في القوات الرديفة: سوريا لم تتعرض لأي هجوم صاروخي اليوم
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أعلن قيادي في القوات الرديفة للجيش السوري أن سوريا لم تتعرض لأي هجوم صاروخي فجر اليوم.

وبحسب وكالة "رويترز" قال قيادي في القوات الرديفة للجيش السوري إن "إنذارا خاطئا تسبب بإطلاق صواريخ الدفاعات الجوية السورية أثناء الليل ولم يكن هناك أي هجوم جديد على سوريا".

وعزا القيادي سبب هذه الإنذارات الخاطئة إلى "هجوم إلكتروني مشترك" من قبل إسرائيل والولايات المتحدة استهدف نظام الرادارات السوري.

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الإعلام الحربي: الدفاعات السورية أحبطت غارة صاروخية جديدة فجر اليوم

وكانت دائرة الإعلام الحربي المركزي التابعة لحزب الله ذكرت اليوم أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت فجر اليوم صواريخ أطُلقت على مطار الشعيرات في ريف حمص وأخرى أطلقت على مطار الضمير في ريف حمص. 

المصدر: رويترز 

نتاليا عبدالله 

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