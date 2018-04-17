الاتصالات السورية تكذّب قرار إلغاء الستلايت في سوريا

كذّبت وزارة الاتصالات السورية أنباء متداوله عن صدور قرار بإلغاء لواقط الساتلايت، مشيرة إلى أن ما تعمل عليه مع وزارة الإعلام هو خدمة لنقل البث التلفزيوني عبر شبكة الإنترنت IPTV.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك: "وفقا للمتداول والمنسوب إلى وزارتي الاتصالات والإعلام حول وجود توجه لإلغاء اللواقط الساتلايتية لاستقبال القنوات الفضائية، نوضح أنه لم يصدر عن وزارة الاتصالات والتّقانة أو الجهات التابعة لها أي تصريح بهذا الشأن".

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وقالت الوزارة إن الخدمة التي بدأت في تقديمها عبر الجهات التابعة لها ومقدمي الخدمات المرخص لهم وبالتنسيق مع وزارة الإعلام، هي خدمة لنقل البث التلفزيوني عبر شبكة الإنترنت.

ولفتت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن يقل اعتماد المواطنين السوريين على تلك اللواقط مع انتشار خدمة البث التلفزيوني عبر شبكة الإنترنت، خاصة وأن هذه الخدمة تتيح محتوى غير متاح عادة على اللواقط الساتلايتية وبجودة عالية وبأسعار زهيدة.

المصدر: الوطن أونلاين