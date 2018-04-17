مستوطنون يعتدون على قرية فلسطينية في نابلس

أقدم مستوطنون إسرائيليون، صباح الثلاثاء، على إعطاب مركبات لمواطنين فلسطينيين وخط شعارات عنصرية عليها في قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية غسان دغلس، أن المستوطنين من مجموعات "تدفيع الثمن"، تسللوا فجرا إلى القرية، وأعطبوا إطارات نحو 30 مركبة وحطموا زجاجها، وخطوا عليها شعارات عنصرية قبل أن يلوذوا بالفرار.

مستوطنون يكتبون عبارات عنصرية باللغة العبرية على سيارات وجدران منازل في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، ويُعطبون إطارات 30 سيارة خلال ساعات الليل. pic.twitter.com/uWSTb7bgwJ — الترا فلسطين (@palestineultra) ١٧ أبريل، ٢٠١٨

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وأضاف أن المعتدين حاولوا الاقتراب من مسجد القرية، وحين كُشف أمرهم من قبل المواطنين سارعوا بالهرب من القرية.

واتهم دغلس القوات الإسرائيلية بالتواطؤ مع المستوطنين في هجومهم، وقال متسائلا "القوات الإسرائيلية تكاد لا تفارق القرية منذ عدة أشهر.. كيف دخل المستوطنون وخرجوا من القرية تحت أنظار قوات الاحتلال؟".

المصدر: معا