استمرار تمرد دواعش تونس على قيادتهم في دير الزور شرقي سوريا

يستمر الاقتتال في دير الزور شرقي سوريا، بين مسلحي تنظيم "داعش" ومجموعة من عناصره التونسيين أعلنت "تكفير" قيادة التنظيم والتمرد عليها، حسب صحيفة "الوطن" السورية.

وذكر نشطاء، أن الاقتتال الداخلي بين الدواعش تواصل أمس الاثنين، وحاصر التنظيم مجموعة يقدر عدد أفرادها بنحو 50 عنصرا وقياديا معظمهم من التونسيين، في منطقة الكلَّعة الواقعة بين بلدتي هجين والشعفة، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، في القطاع الشرقي من ريف دير الزور.

وتمكن عناصر التنظيم خلال الـ24 ساعة الماضية من قتل 6 من نظرائهم المتمردين وأسر آخرين منهم، ويحاولون قتل أو أسر البقية.

المرصد: وكالات

نتاليا عبدالله