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موسكو تدعو مجلس الأمن لبحث الوضع الإنساني في الرقة

أخبار العالم العربي

موسكو تدعو مجلس الأمن لبحث الوضع الإنساني في الرقة
Reuters Erik de Castro
أحد شوارع الرقة
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يبحث مجلس الأمن الدولي بمبادرة من روسيا اليوم الثلاثاء الأوضاع الإنسانية في مدينة الرقة السورية في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401.

وقال الناطق باسم البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة فيودور سترجيجوفسكي: "طلب الوفد الروسي عقد جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في مدينة الرقة ومخيم الركبان السوريين في إطار تنفيذ قرار المجلس رقم 2401".

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وأضاف أن جلسة المناقشة ستنعقد بعد الانتهاء من مشاورات حول عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن روسيا تأمل في مشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون الإنسانية مارك لوكوك، في الجلسة المرتقبة.

وفي وقت سابق اتهمت الخارجية الروسية الولايات المتحدة وحلفاءها في سوريا، بتجاهل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في الرقة، التي تعرضت لدمار كبير نتيجة عمليات التحالف الدولي والقوات الكردية ضد داعش العام الماضي هناك.

المصدر: وكالات

متري سعيد

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