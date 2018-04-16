الدفاعات الجوية السورية تسقط صواريخ اخترقت أجواء ريف حمص

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ اخترقت أجواء مدينة حمص.

وقال التلفزيون السوري إن دفاعات القوات الجوية تصدت لصواريخ استهدفت مطار الشعيرات في ريف حمص وأسقطتها.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قتل 4 مدنيون وأصيب 8 آخرون بينهم طفلتان بجروح نتيجة قصف نفذته مجموعات مسلحة على قريتي الأشرفية وأكراد الداسنية وبلدة غور العاصي بريف حمص الشمالي.

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وأشارت وكالة سانا إلى أن عدة قذائف صاروخية أطلقها المسلحون سقطت بعد ظهر الاثنين على منازل سكنية في بلدة غور العاصي بريف حمص الشمالي ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين بينهم طفلة لم تتجاوز عامها الأول إضافة إلى وقوع أضرار مادية بمنازل الأهالي وممتلكاتهم.

وردا على الاعتداء وجهت وحدة من الجيش السوري رمايات نارية على اتجاه مصادر إطلاق القذائف أسفرت عن تكبيد المسلحين خسائر بالأفراد وتدمير نقاط محصنة ومنصات إطلاق.

المصدر: وسائل إعلام سورية رسمية