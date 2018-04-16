الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على نجران

أفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن منظومة الدفاع الجوي في المملكة اعترضت صاروخا بالستيا أطلقه المسلحون الحوثيون على نجران جنوبي البلاد.

وفي نفس السياق، نقل مراسلنا في اليمن، تصريحات صدرت عن "القوة الصاروخية" التابعة للحوثيين، أنها أطلقت صاروخا بالستيا من نوع "بدر – 1"، مستهدفة شركة كهرباء نجران.

الحمد لله اعتراض صاروخ بنجران pic.twitter.com/p3qcrNrhe2 — Hemo +١١ (@10Hemo10) 16 апреля 2018 г.

نجران_الان



الدفاع الجوي يتصدى الان لصواريخ بالستيه pic.twitter.com/pEuQ7PT5VD — توجاد يامي (@tawjaad) 16 апреля 2018 г.

المصدر: RT + وكالات