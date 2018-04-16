الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على نجران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k4cd
أفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن منظومة الدفاع الجوي في المملكة اعترضت صاروخا بالستيا أطلقه المسلحون الحوثيون على نجران جنوبي البلاد.
عاجل | الدفاعات الجوية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه #نجران. #الإخبارية#المملكة— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 16 апреля 2018 г.
وفي نفس السياق، نقل مراسلنا في اليمن، تصريحات صدرت عن "القوة الصاروخية" التابعة للحوثيين، أنها أطلقت صاروخا بالستيا من نوع "بدر – 1"، مستهدفة شركة كهرباء نجران.
الحمد لله اعتراض صاروخ بنجران pic.twitter.com/p3qcrNrhe2— Hemo +١١ (@10Hemo10) 16 апреля 2018 г.
#نجران_الان— رســــــــت اليــــــــاميے (@zHDtjHWxf8ZKzrJ) 16 апреля 2018 г.
اعتراض صاروخ في نجران الان في الشرفه pic.twitter.com/UDGMmamx4G
نجران_الان— توجاد يامي (@tawjaad) 16 апреля 2018 г.
الدفاع الجوي يتصدى الان لصواريخ بالستيه pic.twitter.com/pEuQ7PT5VD
المصدر: RT + وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)