 
مباشر

بغداد تدرج ممولين لـ"القاعدة" و"داعش" ضمن قائمة عقوبات الأمم المتحدة

أخبار العالم العربي

بغداد تدرج ممولين لـ
Reuters
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k4c3

أكد مسؤول أمني عراقي، تمكن بغداد من إدراج شركة وعراقيين اثنين متهمين بتمويل تنظيم "داعش" و"القاعدة"، ضمن قائمة عقوبات الأمم المتحدة تمهيدا لتجميد أصولهما المالية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله إن لجنة الجزاءات الدولية بشأن تنظيم "داعش" و"القاعدة"، في مجلس الأمن، وافقت على إدراج شركة الكوثر للتوسط المالي، ومالكها عمر محمد رحيم الكبيسي، إضافة إلى سالم مصطفى محمد المنصور المعروف بسالم العفري، إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة للأفراد والكيانات الخاصة بتجميد الأصول المالية.

إقرأ المزيد
تفكيك خلايا لداعش في العراق تفكيك خلايا لداعش في العراق

وأشار المسؤول إلى أن القرار صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبجهود الحكومة العراقية.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة