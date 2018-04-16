الشيخة موزا تلقي كلمة أثناء افتتاح مكتبة قطر بحضور ابنها وزوجها

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، مكتبة قطر الوطنية، بمشاركة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ووالدته الشيخة موزا بنت ناصر.

وشهد حفل الافتتاح وضع الكتاب رقم مليون على رفوف المكتبة، التي تبلغ السعة الإجمالية لعرض الكتب فيها مليونا و200 ألف كتاب.

وألقت الشيخة موزا بنت ناصر رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كلمة في حفل الافتتاح.

صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر : ما كان لصرح مكتبة قطر الوطنية أن يشمخ في عليائِه لولا الرؤية السديدة للقيادة من عهد الأب إلى عهد الابن. #تلفزيون_قطرpic.twitter.com/24BVmGNshR — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) 16 апреля 2018 г.

وحضر الحفل الرئيس التركي السابق عبد الله غول، والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، والرئيسة السابقة لجمهورية كوسوفو عاطفة يحيى أغا، ورئيس وزراء إيطاليا السابق ماتيو رينزي.

صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر يشرفان بحضورهما حفل #افتتاح_مكتبة_قطر_الوطنية#نديب_قطرpic.twitter.com/tn2NJKDXDs — نديب قطر (@NadeebQa) 16 апреля 2018 г.

المصدر: وكالات