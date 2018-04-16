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الشيخة موزا تلقي كلمة أثناء افتتاح مكتبة قطر بحضور ابنها وزوجها

الثقافة والفن

الشيخة موزا تلقي كلمة أثناء افتتاح مكتبة قطر بحضور ابنها وزوجها
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الشيخة موزا تلقي كلمة بحضور زوجها وابنها
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افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، مكتبة قطر الوطنية، بمشاركة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ووالدته الشيخة موزا بنت ناصر.

وشهد حفل الافتتاح وضع الكتاب رقم مليون على رفوف المكتبة، التي تبلغ السعة الإجمالية لعرض الكتب فيها مليونا و200 ألف كتاب.

وألقت الشيخة موزا بنت ناصر رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كلمة في حفل الافتتاح.

وحضر الحفل الرئيس التركي السابق عبد الله غول، والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، والرئيسة السابقة لجمهورية كوسوفو عاطفة يحيى أغا، ورئيس وزراء إيطاليا السابق ماتيو رينزي.

المصدر: وكالات

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