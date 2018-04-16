الدفاع الروسية: خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيدخلون دوما في 18 أبريل

أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي الكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي اللواء إيغور كيريلوف أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيزورون بلدة دوما السورية يوم الأربعاء القادم.

وقال كيريلوف اليوم الاثنين: "سيتوجه غدا إلى هناك (دوما) فريق أمني من الأمم المتحدة لاستطلاع الطريق، وفي يوم الأربعاء سيتوجه خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى المنطقة" تمهيدا لزيارة الخبراء.

المصدر: تاس

إينا أسالخانوفا