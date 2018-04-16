الدفاع الروسية: خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيدخلون دوما في 18 أبريل
Reuters Ali Hashisho
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أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي الكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي اللواء إيغور كيريلوف أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيزورون بلدة دوما السورية يوم الأربعاء القادم.
وقال كيريلوف اليوم الاثنين: "سيتوجه غدا إلى هناك (دوما) فريق أمني من الأمم المتحدة لاستطلاع الطريق، وفي يوم الأربعاء سيتوجه خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى المنطقة" تمهيدا لزيارة الخبراء.
المصدر: تاس
إينا أسالخانوفا
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