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الدفاع الروسية: خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيدخلون دوما في 18 أبريل

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الدفاع الروسية: خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيدخلون دوما في 18 أبريل
Reuters Ali Hashisho
مستشفى دوما
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أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي الكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي اللواء إيغور كيريلوف أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيزورون بلدة دوما السورية يوم الأربعاء القادم.

وقال كيريلوف اليوم الاثنين: "سيتوجه غدا إلى هناك (دوما) فريق أمني من الأمم المتحدة لاستطلاع الطريق، وفي يوم الأربعاء سيتوجه خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى المنطقة" تمهيدا لزيارة الخبراء.

المصدر: تاس

إينا أسالخانوفا

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