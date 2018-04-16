الأردن يتعاون مع العراق في تسليم المسؤولين الفاسدين

أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن قيام السلطات الأردنية بإلقاء القبض على المدير العام السابق لمصرف الرافدين الحكومي ضياء الخيون المدان في قضايا فساد.

وذكرت الهيئة في بيان أنها "أرسلت إلى السلطات القضائية الأردنية أربعة ملفات استرداد خاصة بالمدان الخيون وأنه مطلوب للقضاء العراقي"، مضيفة أنه سبق وأن صدرت بحقه ثلاثة قرارات عن محكمتي الجنح والجنايات بلغ مجموعها 12 سنة.

وأكدت أن جهودها تكلَلت في العام الجاري باسترداد عدد من المدانين المطلوبين للقضاء ممن سبق لهم أن تسلموا مناصب عليا في البلد بعد العام 2003، منهم وزير التجارة الأسبق فلاح السوداني والأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع زياد طارق القطان.

وكانت هيئة النزاهة أعلنت استرداد القطان، من السلطات الأردنية التي كانت تحتجزه، كاشفة عن تفاصيل ملفات الفساد المتورط بها القطان، وأوضحت أنه استغل طيلة السنوات السابقة جنسيته البولندية التي وفرت له الحماية من الملاحقة رغم تهريبه لنحو 800 مليون دولار.

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المصدر: وكالات