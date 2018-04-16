إطلاق اسم ولي العهد السعودي على كلية الأمن السيبراني

أطلقت الرياض اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على كلية الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بحسب ما نشرته وسائل إعلام سعودية يوم الاثنين.

وأفادت الصحيفة بأن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وافق على إطلاق اسمه على كلية (تحت التأسيس) الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وجاءت موافقة ولي العهد، بناء على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز سعود بن عبدالله القحطاني.

وأصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة سعود بن عبد الله القحطاني قرارا بإنشاء كلية تختص بالأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي، وتكليف الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الدهلاوي عميدا للكلية.

وأكد رئيس الاتحاد أن الحكومة السعودية تسعى إلى تمكين المملكة وتحفيز شبابها في صناعة طاقات احترافية بإبداعات تقنية ذات قيمة عالية ومبتكرة في كل المجالات منها مجال السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن مبادرة إنشاء كلية متقدمة ومتخصصة بهذه العلوم، هي إسهام بسيط من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وتسعى الكلية إلى بناء وتأهيل قدرات وطنية شابة محترفة بأحدث الوسائل التقنية التي يمكن من خلالها المساعدة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

المصدر: وسائل إعلام سعودية