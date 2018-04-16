السعودية تكشف سبب اختيار الظهران لعقد القمة العربية بدلا من الرياض

كشفت السعودية حقيقة اختيار مدينة الظهران لاستضافة القمة العربية 29 بعد تردد أنباء عن تغيير مكان انعقادها بسبب تهديد الصواريخ الحوثية لمناطق أخرى في المملكة على غرار العاصمة الرياض.

ونفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة، مساء الأحد، هذه الأنباء.

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وأوضح الدبلوماسي السعودي أن اختيار المنطقة لا علاقة له بصواريخ الحوثيين والتي يمكن أن تصل إلى مدينة الظهران، بل وقع الاختيار على الظهران باعتبارها الأنسب لتنقل الزعماء العرب بين مقر انعقاد القمة، والمنطقة التي تشهد مناورات درع الخليج.

وزعمت وسائل إعلام أن الحكومة السعودية نقلت مكان القمة العربية من العاصمة الرياض إلى مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي كإجراء احترازي لتهديدات الصواريخ الحوثية التي سبق واستهدفت العاصمة السعودية الرياض بأكثر من صاروخ باليستي.

واختتمت الأحد 15 أبريل 2018 في مدينة الظهران بالسعودية أعمال القمة العربية الـ29، والتي أطلق عليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "قمة القدس"، بحضور ممثلي 21 دولة، بينهم 16 قائدا وزعيما عربيا، فيما غاب عنها ستة زعماء لأسباب مختلفة بينهم أمير قطر الذي شاركت بلاده بمندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.

المصدر: وكالات