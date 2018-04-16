عون يعتذر عن حضور احتفال الدوحة

أعلن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون كلّف وزير الثقافة ​غطاس خوري​ بتمثيله في احتفال ​الدوحة​ اليوم بافتتاح مكتبة قطر الوطنية.

وأضاف المكتب، أن هذا التكليف جاء بعد أن تعذر على رئيس الجمهورية حضور الاحتفال لأسباب تتصل بالتطورات الأخيرة.

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون كلف وزير الثقافة غطاس خوري تمثيله في الاحتفال الذي يقام في الدوحة اليوم لمناسبة افتتاح المكتبة الوطنية بعدما تعذر على رئيس الجمهورية المشاركة في الاحتفال لاسباب تتصل بالتطورات الاخيرة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) 16 апреля 2018 г.

وكان عون قد عاد إلى بيروت من الظهران السعودية الليلة الماضية، بعد ترؤسه وفد لبنان إلى القمة العربية التي عقدت هناك أمس الأحد.

المصدر: موقع الرئاسة اللبنانية