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عون يعتذر عن حضور احتفال الدوحة

أخبار العالم العربي

عون يعتذر عن حضور احتفال الدوحة
STEPHANE MAHE / POOL / AFP
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أعلن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون كلّف وزير الثقافة ​غطاس خوري​ بتمثيله في احتفال ​الدوحة​ اليوم بافتتاح مكتبة قطر الوطنية.

وأضاف المكتب، أن هذا التكليف جاء بعد أن تعذر على رئيس الجمهورية حضور الاحتفال لأسباب تتصل بالتطورات الأخيرة.

وكان عون قد عاد إلى بيروت من الظهران السعودية الليلة الماضية، بعد ترؤسه وفد لبنان إلى القمة العربية التي عقدت هناك أمس الأحد.

المصدر: موقع الرئاسة اللبنانية

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