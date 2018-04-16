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عمّان وتل أبيب تعيدان التطبيع وسفير الأخيرة صار في الأردن

أخبار العالم العربي

عمّان وتل أبيب تعيدان التطبيع وسفير الأخيرة صار في الأردن
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وصل السفير الإسرائيلي الجديد لدى الأردن أمير فايسبرود إلى عمّان في إطار التطبيع بين البلدين بعد أشهر من التوتر إثر مقتل أردنيين اثنين برصاص عنصر أمن إسرائيلي في عمّان في تموز 2017.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية محمد الكايد، إن "السفير الإسرائيلي الجديد لدى عمان قد وصل صباح اليوم الاثنين إلى مطار الملكة علياء الدولي، وسيباشر عمله وفقا للأعراف الدبلوماسية المتبعة في مثل هذه الحالات".

وأوضح الكايد أنه "سيتم تحديد موعد تقديم أوراق اعتماده لوزارة الخارجية للسير وفق الإجراءات المعمول بها، قبل تقديم أوراق اعتماده رسميا أمام جلالة الملك".

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ونشر موقع "إسرائيل بالعربية" الذي يعد الحساب الرسمي لإسرائيل على "تويتر"، أن سفير إسرائيل الجديد في الأردن، قد وصل إلى عمان ليباشر مهامه في القريب.

وأعلنت إسرائيل مطلع فبراير الماضي أنها عينت فايسبرود سفيرا جديدا لها في الأردن في إطار إعادة التطبيع بين البلدين بعد أشهر من التوتر إثر حادث مقتل الأردنيين.

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المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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