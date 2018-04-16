صحيفة سعودية تنشر قائمة "مأدبة" القمة العربية

على غير العادة، كشفت صحيفة سعودية عن الأطايب التي احتوتها مأدبة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على شرف قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة في القمة العربية.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنها حصلت على قائمة الأطعمة التي قدمت في هذه المأدبة الملكية، مشيرة إلى أنها احتوت على "تشكيلة من المقبلات الباردة والساخنة، وجراد البحر الاسكا مع السلمون المدخن، وكافيار واسترا، وسمك القد الأسود، وسوتيه بوك تشوي، ومخللات شيميجي بالفطر، إضافة إلى لحم العجل المغذى بالحليب مع موس اللفت، وجذور الخضروات المطهية، وصلصة الموريل، وصدور الدجاج المطهي بالفرن مع صلصة الترافل الطازج، وكذلك تشكيلات، مختارة من المطبخ السعودي".

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وتضمنت قائمة الأطعمة في هذه المأدبة التي أقيمت في مقر انعقاد القمة بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران "كورة البندق مع شوكولاتة الدانة كويز، وكريمة البندق، وفالرونا قوناجا، وشرائح الفواكه الموسمية".

المصدر: الشرق الأوسط

محمد الطاهر