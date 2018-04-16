مسيرات في ساحة الأمويين وسط دمشق تنديدا بالعدوان الثلاثي على سوريا

نظم آلاف السوريين في ساحة الأمويين وسط دمشق اليوم مسيرات منددة بالعدوان الثلاثي على بلادهم الذي شنته واشنطن ولندن وباريس فجر السبت الماضي.

وتوافد المتظاهرين باتجاه ساحة الأمويين، وضمت المسيرات طلاب المدارس والجامعات والموظفين والعامّة للإدانة العدوان الثلاثي على سوريا.

وتأتي هذه الحملة تزامنا مع وجود البعثة الأممية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما في ريف دمشق، للتحقيق في استخدام الكيميائي المزعوم هناك.

المصدر: RT