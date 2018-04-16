قرقاش يعلق على غياب أمير قطر عن قمة الظهران

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على غياب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن القمة العربية التي عقدت أمس الأحد في مدينة الظهران السعودية.

وغرد على صفحته في "تويتر"، الموثقة بالعلامة الزرقاء: "غياب أمير قطر عن حضور قمة الظهران نتيجة طبيعية ومؤسفة لسياسة المكابرة التي اتبعتها الدوحة منذ بدء أزمتها".

غياب أمير قطر عن حضور قمة الظهران نتيجة طبيعية، ومؤسفة، لسياسة المكابرة التي إتبعتها الدوحة منذ بدأ أزمتها، غياب الحكمة مستمر ومعه العزلة والتهميش، ولن يعوض ذلك الإعلام وشركات العلاقات العامة والولاءات المشتراة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٦ أبريل، ٢٠١٨

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وأضاف: "غياب الحكمة مستمر ومعه تستمر العزلة والتهميش، ولن يعوض ذلك الإعلام وشركات العلاقات العامة والولاءات المشتراة".

وعقدت أمس الأحد 15 أبريل 2018 في مدينة الظهران شرقي السعودية القمة العربية الـ29، والتي أطلق عليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "قمة القدس".

المصدر: تويتر"