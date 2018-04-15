مقتل مدني وإصابة آخرين بتفجير في كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي بتفجير سيارة مفخخة في مدينة كركوك أثناء مرور موكب مرشح للانتخابات البرلمانية العراقية أدى إلى مقتل مدني وإصابة 11 آخرين.

ووفقا للمصدر الأمني فإن التفجير وقع في حي الخضراء وسط مدينة كركوك، في شمال بغداد، ومن بين الجرحى 3 من حماية موكب المرشح عن جبهة "تركمان كركوك" عمار هدايت كهية.

ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن التفجير.

وقبل أسبوع قتل 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون بينهم مرشحة للانتخابات إثر استهداف مقر حزبي في بلدة هيت بمحافظة الأنبار غرب البلاد من قبل انتحاري بحزام ناسف، وأعلن تنظيم "داعش" لاحقا مسؤوليته عن الهجوم.

المصدر: أ ف ب

علي الخطايبة